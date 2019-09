Il "sogno" di Medicina: al test d'ingresso passerà uno su nove

di Elisa Fais

Si è svolto ieri mattina anche a Padova ilper ben 2.823 aspiranti camici bianchi, ma ne entrerà solo uno su nove. A partire dalle 11 i candidati hanno avuto 100 minuti di tempo per rispondere alle 60 domande scelte dal Miur e tentare di raggiungere il punteggio minimo per ottenere uno dei 340 posti del corso di laurea a numero chiuso di Medicina e Chirurgia o uno dei 27 posti di Odontoiatria e Protesi dentaria. Un numero record per l'università di Padova: hanno tentato il test 141 ragazzi in più rispetto all'anno precedente. Tante le polemiche sui quesiti di cultura generale, che da quest'anno sono passati da 2 a 12. E' stato chiesto ai candidati chi fosse il presidente degli Stati Uniti nel 1962 (John Fitzgerald Kennedy), la scoperta dell'America (1492), chi decifrò i codici nazisti (Alan Turing), l'autore del libro Assassinio sull'Orient Express (Agatha Christie). Un quesito è legato alla vita di Leonardo Da Vinci, uno su Filippo Tommaso Marinetti e un altro sull'Unione Europea. Terminata la prova, molti ragazzi hanno espresso disappunto.LE LAMENTELE«Non mi aspettavo domande di cultura generale così puntigliose - dichiara Sara Bagarolo non comprendo molto il senso. Oltretutto sono tante, rappresentano un quinto del totale, possono determinare la buona riuscita o meno del test. Ho preferito non rispondere in alcuni casi. Mi sono impegnata molto, ho seguito anche un corso di preparazione. Nel caso non andasse provo con Veterinaria, Professioni sanitarie e Animal care». La pensa così anche Greta Scantamburlo, 20 anni, da Venezia. «E' una facoltà scientifica, dovrebbero dare più spazio alla logica - dice Greta Le domande assomigliano a quelle di un quiz televisivo, nascondono trabocchetti».I CAMBIAMENTILe domande di logica hanno subito una riduzione, passando da 20 a 10. Non cambia, invece, il numero dei quesiti relativi alle altre materie: 8 per matematica e fisica, 12 per chimica, 18 per biologia. «Spero vada meglio dello scorso anno ammette Gianluca Starnella Nel frattempo mi sono iscritto a Biotecnologie a Ferrara. Il test non è stato semplice ma incrocio le dita».LE REGOLEIl test d'ingresso a Medicina non sarà l'unico sbarramento con cui dovranno fare i conti gli aspiranti medici. Dopo la laurea, infatti, li aspetta la prova per entrare in specialità. «Arrivo da Brescia perché questa facoltà è molto rinomata - sottolinea Fabiana Rubagotti Sogno di diventare chirurgo. Allo stesso tempo spero che il governo cambi le regole per entrare in specialità, non è giusto che uno studente studi così tanti anni per poi rimanere fuori dal mondo del lavoro».Il test per entrare al corso di laurea di Medicina in lingua inglese è in programma per giovedì 12 settembre, si sono candidati in 471. Per loro sono a disposizione altri 63 posti, oltre ai 340 del corso tradizionale. «Ho trovato delle difficoltà con i quesiti di chimica afferma Francesca Ometto ma ho affrontato il test senza ansia, rispetto all'anno scorso mi sento più preparata. Ho frequentato corsi di preparazione appositi». Cento minuti d'esame che segneranno il futuro di tanti giovani.«Per me entrare a Medicina è una missione racconta Antonio Mazzarolle A 14 anni ho avuto un tumore e ora sento mia questa professione, anche se ho frequentato il liceo classico Tito Livio. Ho studiato parecchio da febbraio in poi. Se non va, sono già iscritto a Giurisprudenza: un'altra grande passione». Il 17 settembre verrà pubblicato online il punteggio dei candidati in forma anonima, contraddistinto solo dal codice.