In pensione due luminari della Sanità veneta: i professori Pierfranco Conte e ​Claudio Ronco

«Un caloroso e riconoscente grazie va a due grandi uomini della medicina e della scienza del Veneto, che concludono la loro prestigiosa carriera. Grazie a uno dei più grandi oncologi della storia della sanità veneta come il Professor Pierfranco Conte, grazie al Professor Claudio Ronco, un vero e proprio luminare della nefrologia. Li unisce un unico comun denominatore: l'amore per il malato e la ricerca di sempre nuove cure per assisterlo al meglio». Così, il Presidente della Regione Veneto si rivolge ai due illustri clinici dell'Istituto Oncologico Veneto e dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza , che lasciano i loro incarichi per andare in pensione. «Nelle rispettive branche mediche - aggiunge il Governatore - Conte e Ronco hanno rappresentato molto di più che due bravi medici. Sono stati guida preziosa per i colleghi più giovani, protagonisti di importantissime ricerche, oltre che delle cure, scrittori di molte pagine prestigiose del grande libro della sanità veneta». «Li saluto e li ringrazio - conclude il Presidente della Regione - a nome di tutte le migliaia e migliaia di cittadini veneti che hanno assistito e curato, nella certezza che troveremo ancora occasioni e forme per mantenere il loro prezioso sapere nel mondo della nostra sanità».