Mediatori finanziari arrestati: promettevano guadagni facili all'estero

Promettevano facili guadagni con investimenti all'estero, consegnavano i primi cospicui rendimenti per invogliare a vincolare sempre più denaro e poi facevano sparire i soldi. E' questa, in sintesi, la truffa scoperta dalla Guardia di Finanza che ha fatto scattare l'arresto per un avvocato cagliaritano, Ernesto Pacini, e per due mediatori finanziari di Padova e Venezia. I tre sono finiti ai domiciliari con l'accusa di truffa aggravata e abusivismo bancario, con l'aggravante della transnazionalità delle condotte delittuose. Ben 27 le persone truffate in Sardegna, Veneto e Lombardia che nel corso dei mesi hanno versato ai truffatori oltre un milione di euro. Le indagini sono state portate avanti dalle Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari. Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA