Mediatore: «Preso in giro dal Suem»: ma la registrazione lo smentisce

di Marina Lucchin

PADOVA «L'ambulanza? Non c'è, è in vacanza». È questa la risposta che undi una, che si occupa dell'accoglienza dei richiedenti asilo, racconta di aver ricevuto dagli. L'uomo, un maliano di 29 anni,di averloperché straniero.Il direttore del servizio di urgenza ed emergenza medica dell'Ulss 6 Euganea,, però, dopo aver riascoltato più volteal centralino del 118 incriminata, assicura che i suoi operatori hanno risposto senza alcuna ironia e inviato l'ambulanza come richiesto dall'utente:, taglia corto. A denunciare il fatto, subito smentito, è la cooperativa che dà lavoro a Gnarega Dembele. Il giovane è sbarcato a Lampedusa sette anni fa. Poi è arrivato a Padova e ha vissuto per due anni nella ex casa occupata di don Gallo. Ha imparato l'italiano ed è diventato mediatore culturale per Gruppo R, che gestisce l'accoglienza dei richiedenti asilo a Legnaro. Qui il maliano aiuta gli ospiti a comunicare con gli addetti della coop e fa sorveglianza notturna. Era di turno anche tra domenica e lunedì e, proprio per questo, alle 3 della mattina, visto che uno dei richiedenti asilo stava male, ha chiamato il 118...