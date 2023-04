Pioggia di medaglie d'oro, gli atleti veneti fanno incetta di successi ai mondiali per trapiantati

«Pioggia d'oro, come avevo auspicato, per gli atleti veneti che stanno partecipando ai mondiali per trapiantati a Perth». Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia saluta i trionfi, che continuano ad aumentare, della piccola compagine veneta (5 atleti), impegnata nei mondiali per trapiantati in corso a Perth.

«Alle medaglie d'oro di ieri conquistate da Alessandro Pege, Marco Mestriner e Mirko Bettega - dice -, stamattina se ne sono aggiunte altre tre per merito ancora di Bettega nei 30 chilometri su strada di ciclismo, e due nel nuoto dal grande Riccardo Canola, trapiantato di cuore di Baone (Padova) con record del mondo nel dorso, e nello stile libero. Grazie a tutti, eroi silenziosi di una battaglia per la vita che è stata stravinta. Il Presidente dell'Aned Giuseppe Vanacore, che è con loro in Australia, può portare ai suoi campioni l'abbraccio orgoglioso di tutto il Veneto».