PADOVA Subito code già dall’apertura ieri ai Mc Drive della città che hanno riaperto anche se con un orario ridotto, dalle 18 alle 22. «Da giorni i nostri clienti ci chiamavano per sapere quando potevano tornare a mangiare gli hamburger - confessa Luca Zamengo, titolare del ristorante della grande M lungo via Venezia di fronte al Centro Giotto – Si tratta soprattutto di giovani e famiglie che prima di ordinare ci hanno ringraziato e poi hanno preso anche molti happy meal che piacciono tanto ai bambini. Noi abbiamo tutti i dispositivi di protezione, ma anche chi arriva è molto ligio nell’indossare mascherina e guanti. I menu tradizionali sono tutti disponibili e i prezzi sono sempre i soliti; manca qualche prodotto a causa anche del fatto che abbiamo riaperto senza molto preavviso. C’è chi ha preso parecchi panini da portare ad altri familiari».

Il consumo è permesso solo a casa e non mancano le raccomandazioni di non fermarsi in parcheggio. Da oggi il punto alla Stanga sarà aperto anche a pranzo dalle 12 alle 15 e tra qualche giorno partiranno le consegne a domicilio tramite la piattaforma Glovo e Deliveroo.

Sono almeno venti le macchine in coda verso le 20 al Mc Drive vicino all’Interspar alla rotonda di Pontevigodarzere e il serpentone continua incessante. Invece di ordinare via citofono si sceglie da un menù ridotto provvisorio che viene dato brevi manu da un addetto e si ordina a voce attraverso il finestrino a un altro dipendente fuori dalla macchina con il tablet. «Sono venuti clienti di tutte le età, anche stranieri - afferma Stefano del Mc Drive – pensavo che l’assalto fosse anche maggiore nelle prime ore, comunque stiamo lavorando bene anche nel Mc Drive della nostra catena in Corso Australia dove dalle 18 hanno iniziato ad entrare le auto dalla tangenziale». Da oggi entrambi i ristoranti saranno aperti dalle 12 alle 22.

LE REAZIONI

«Finalmente torno a addentare di nuovo il mio adorato Cheese Burger - confessa dalla sua auto Michele, 48 anni, imprenditore dell’Arcella - si vede che era il primo giorno e infatti ho aspettato più che in un giorno normale». «Quando ho letto sul vostro giornale che il Mc Drive riapriva mi sono precipitata - rivela Marica, 28, insegnante padovana - mi mancava il mio Big Mac con le patatine e salsa barbecue».

Le auto filano via veloci e pochi hanno voglia di fermarsi a parlare. Tra questi altri due ragazzi, giovani amici che si sono seguiti con le rispettive macchine. «È anche questo un piccolo passo verso il ritorno alla normalità - sostiene Daniele, 21, fotografo padovano – come prima cosa farò un bello scatto per il mio profilo social e sono certo che otterrà molti commenti». «Mangiare hamburger e patatine, ognuno nel proprio terrazzo - aggiunge Lodovico, 23, studente di ingegneria padovano e suo vicino di casa - Mi ricorderà un po’ il nostro appuntamento fisso qui dopo il calcetto».

