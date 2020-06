CADONEGHE - Folli corse sulle strade di Cadoneghe: otto auto oltre i 120km/h. Multa di 1.234 euro a tutti. Via Colombo, via Marconi, via Roma, dove il limite è di 50, scambiate per piste da autodromo: gli agenti della Polizia locale pizzicano otto automobilisti con il piede piuttosto pesante. Venerdì sera i vigili hanno eseguito una serie di controlli mirati sul rispetto del limite di velocità lungo le strade del territorio. «Ringrazio tutti gli agenti che sono stati al lavoro fino all'una di notte per la tutela della sicurezza di tutti - ha detto il sindaco Marco Schiesaro -. Dai controlli effettuati sono stati multati 8 automobilisti che percorrevano a forte velocità, cioè oltre i 120km/h, le nostre strade con limite 50 km/h. Sono state elevate sanzioni salatissime, ciascuno riceverà una multa di 1.234 euro. L'alta velocità crea pericolo prima di tutto per chi è alla guida, ma poi anche a tutti gli altri utenti della strada compresi i pedoni e i ciclisti. Nei centri abitati si va a 50 all'ora e non ai 118 o 123 km/h, sia che la strada sia larga o lunga. Se esce un bambino piccolo distratto, un anziano in bici, un diversamente abile o una mamma col passeggino (che sono le categorie più fragili e per questo più a rischio) a 120 all'ora è un disastro. Nei centri abitati si va piano. Sempre. Sia che io sia in sella ad una moto, sia che io stia guidando una Ferrari o una 500». Le verifiche e i controlli da parte degli agenti si sono poi allargate ai parchi e piazze per il contrasto dello spaccio e del degrado. «A mezzanotte gli agenti si sono presentati in piazza della Repubblica per sensibilizzare l'esercizio commerciale, aperto fino all'una, sul rispetto delle norme riguardanti il decoro urbano - ha detto ancora Schiesaro -. È in capo al titolare del locale infatti vigilare sull'abbandono di vetro e plastica nelle immediate vicinanze da parte dei propri clienti. Non sarà più tollerato l'abbandono di bottiglie in vetro, lattine e tazzine sulle mura e sulla piazza. Il decoro ed il rispetto sono fondamentali considerando anche la presenza di appartamenti vicini ed il diritto al riposo notturno dei cittadini. L'impegno per rendere Cadoneghe più sicura è continuo. Ed è importante la collaborazione per raggiungere l'obiettivo comune».

Controlli stradali anche a Vigonza con due pattuglie davanti ai locali pubblici più frequentati al fine di contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. Sono state 26 le auto controllate e 18 gli automobilisti sottoposti all'alcoltest: ad uno di loro, con tasso alcolemico di 0,79g/l, è stato multato di 544 euro, patente ritirata e tolti 10 punti della patente.

Ultimo aggiornamento: 10:06

