CITTADELLA - Hanno ricevuto una importante commessa da un’azienda di Cittadella del valore di poco meno di 100 mila euro. Una volta ottenuto il pagamento del 50% della somma, si sono resi irreperibili. Ieri, al termine delle indagini, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Cittadella, per i reati di truffa ed insolvenza fraudolenta. Si tratta dei vertici di una società del Friuli Venezia Giulia, la All Stark Studio Srl, con sede ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone. Per la precisione del suo presidente, C.B., 47 anni, residente a Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, e del vice presidente F.L., 50 anni, abitante a Pasiano di Pordenone. La società che rappresentano è specializzata nella fornitura di mobili d’arredamento. La contrattazione con l’azienda della città murata comincia a marzo del 2019 e si conclude a febbraio di quest’anno. Nulla in questo arco temporale faceva trasparire il benchè minimo dubbio sulla professionalità degli imprenditori pordenonesi. Così si raggiunge l’accordo che sulla carta porta la cifra della commessa pari a 93 mila 634 euro. A concluderla per l’impresa della città murata è il legale rappresentante della Intro Srl, M.C., di 33 anni. Viene stabilito il versamento del 50% dell’importo, pari a 46.817 euro. Affare fatto - come si suol dire - ed invece i giorni successivi sono un vero e proprio calvario. Non solo non arrivano le prime forniture secondo il piano delle consegne programmato, ma presidente e vice presidente sono irraggiungibili. Non si trovano, irreperibili, spariti nel nulla. Constatata l’impossibilità di capire che cosa stesse succedendo, al responsabile non è rimasto altro che presentare una denuncia querela alla stazione dei carabinieri cittadellese.

ACCERTAMENTI

Gli uomini dell’Arma hanno trovato tutti i riscontri a quanto verbalizzato da M.C, hanno quindi provveduto a denunciare in stato di libertà i due imprenditori. La Intro lavora a livello nazionale ed internazionale. Ora la speranza è che la giustizia faccia il suo corso cercando di riuscire a recuperare la somma oppure l’equivalente in prodotti. E la All Stark Studio Srl sembra scomparsa anche dalla rete. Nessun sito proprio, le uniche informazioni sono quelle che si tratta di una società che ha per oggetto la progettazione, la produzione, la commercializzazione ed il montaggio di beni di qualsiasi materiale per l’arredamento.

