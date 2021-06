Maxi sequestro di 18,5 milioni di articoli per uffici e negozi in un centro cinese

PADOVA - Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Padova presso una società del Centro Ingrosso Cina di Padova che vendeva complementi di arredo per uffici e negozi, privi delle indicazioni previste dal Codice del consumo. Sono stati bloccati subito 500 mila articoli (vetrinette per esposizioni, espositori di monili, manichini, blister, organizer, ecc.), potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, altri 18 milioni di prodotti irregolari sono stati trovati in un altro capannone, ubicato sempre a Padova, per un valore commerciale di 5 milioni di euro.

I beni sequestrati venivano importati dalla Cina, sdoganati in altri Paesi dell’Unione Europea, quali Paesi Bassi e Spagna, e successivamente distribuiti sul territorio nazionale, ove giungevano su strada, senza alcuna indicazione, a titolo esemplificativo, circa i dati dell’importatore o del produttore, la denominazione merceologica, la presenza di sostanze o materiali pericolosi e le modalità di smaltimento, con evidenti rischi per la sicurezza dei consumatori.

Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa fino a un importo massimo di 30.000 euro, unitamente alla confisca della merce.