PIOVE DI SACCO - “Battaglia” fra famiglie nomadi nell’area di servizio. Sconosciuti i motivi del contendere, ma grande caos all’ora di pranzo con il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Scene da far west ieri attorno alle 12 all’area Valli Carburante lungo la Sr 516 Piovese all’altezza di Arzerello. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, quattro auto con una quindicina di nomadi a bordo si è fermata all’altezza del bar del distributore. Il gruppo ha cominciato a litigare. Sono volate parole grosse e ben presto i contendenti sono venuti alle mani. Nel gruppo anche alcune donne che si sono rifugiate all’interno del bar.



A questo punto alcuni avventori del locale, completamente estraneo ai fatti, hanno chiamato il 112. In pochi minuti sono arrivati 4 equipaggi dell’Arma. Delle quattro auto sospette segnalate, una è riuscita a defilarsi. Chi si trovava al volante, ha speronato una vettura dei “rivali” prima di far perdere le proprie tracce. Nessuno si è fatto male. Non è dato sapere però se lo schianto sia avvenuto in maniera fortuita oppure sia stato voluto.

É toccato ai carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco identificare i presenti e provare a ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. É tuttavia apparso chiaro che quell’incontro all’area di servizio non è stato casuale e componenti di più famiglie si sono dati appuntamento per risolvere le loro questioni. Evidentemente qualche sgarro non è stato di gradimento e una banale discussione si è trasformata in rissa “tutti contro tutti”. Gli investigatori dell’Arma hanno controllato tutta la zona teatro della baruffa alla ricerca di possibili armi da fuoco e da taglio, ma l’attività non ha dato esito. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza dell’area di servizio. Da quanto è trapelato tutti i duellanti dimorerebbero nell’area della Saccisica. Cosa li abbia spinti ad affrontarsi con così tanta violenza sotto gli occhi di tutti è al momento un mistero. Sarà compito dell’Arma fare luce sulla vicenda.

Numerosi gli utenti della Piovese che vedendo il caos si sono fermati per sincerarsi dell’accaduto. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 14 quando un carroattrezzi ha provveduto a rimuovere una Fiat Tipo station wagon vittima dello speronamento dell’auto in fuga. Al momento l’Arma non ha preso ancora alcun provvedimento di natura penale, ma già nei prossimi giorni potrebbero fioccare denunce a carico dei più esagitati.

