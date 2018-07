Ucciso dal carabiniere. «Ci dicevano che era sedato, invece era morto»

di Maria Elena Pattaro

SANT'URBANO - Avrebbero dovuto testimoniare tutti e quattro i famigliari di Mauro Guerra, il 32enne di Sant'Urbano freddato il 29 luglio del 2015 da un colpo di pistola sparato poco distante da casa sua, dal maresciallo dei carabinieri Marco Pegoraro, alla sbarra degli imputati per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Invece ieri pomeriggio in tribunale a Rovigo, per la seconda udienza del processo, sono state sentite solo la sorella Elena e la madre Giuseppina, incalzate dalle domande dei legali delle parti, del pm Fabrizio Suriano e del giudice monocratico Raffaele Belvederi. Dopo quasi 4 ore, l'udienza si è conclusa con un rinvio al 3 ottobre, quando saranno sentiti il padre Ezio Guerra e il fratello Jacopo, assistiti dall'avocato Alberto Berardi. Ma nell'aula di Rovigo non sono mancati i colpi di scena, a partire dalla richiesta iniziale della difesa, affidata all'avvocato Stefano Fratucello, di procedere a porte chiuse o di esonerare la stampa, revocando l'autorizzazione alle riprese accordata alle telecamere della Rai.