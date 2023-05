PADOVA - Mancano poco più di tre settimane alla maturità 2023, la prima "post pandemia": quest'anno, infatti, per la prima volta dal 2020 cadono tutte le restrizioni e si torna alle modalità tradizionali. Sono esattamente 7.254 gli studenti padovani che si apprestano ad affrontare l'esame: i preparativi sono già iniziati da mesi, con simulazioni e prove pratiche.



Come sarà



«Le sedi d'esame spiega - il Provveditore agli studi di Padova, Roberto Natale - saranno 92, le commissioni 183 e valuteranno i candidati di 365 classi. Quest'anno segna la fine definitiva della fase emergenziale che abbiamo dovuto affrontare: i ragazzi, infatti, torneranno alla maturità nella sua forma classica, così come tutti l'abbiamo conosciuta, con le prove scritte e quella orale». «È un ritorno alla normalità - continua - che salutiamo con grande favore: per gli studenti gli anni del Covid sono stati molto difficili, soprattutto per la perdita della socialità che è una parte fondamentale dell'esperienza scolastica. L'esame di maturità è un passo cruciale, il coronamento di un percorso durato cinque anni e sono molto contento che finalmente, quest'anno, torni alla sua forma pre-pandemia. In tutte le scuole sono già iniziati i preparativi sono le simulazioni che ripropongono delle prove simili in tutto e per tutto a quelle che gli studenti affronteranno nelle prossime settimane». «Sulle modalità, quindi chiude - saranno preparati. Auguro a tutti i ragazzi di riuscire ad esprimersi in modo pieno: non solo, quindi, dimostrando le conoscenze acquisite ma anche l'esperienza maturata come persone, i loro pensieri e le loro passioni».



Le tappe



L'esame prenderà il via il 21 giugno alle 8.30, con lo svolgimento della prima prova scritta. La seconda prova scritta si terrà invece il 22 giugno e, infine, la terza prova scritta (se prevista) sarà il 27 giugno. Poi ogni scuola procederà con le prove orali. L'esame di maturità consiste, come sempre, in due prove scritte (la prima di italiano e la seconda prova nelle materie d'indirizzo) e un colloquio orale. A giudicare gli studenti ci sarà una commissione mista, cioè composta da docenti interni ed esterni. Per quanto riguarda la prima prova, che è comune a tutte le scuole, le indiscrezioni suggeriscono che D'Annunzio, Carlo Levi, Carlo Emilio Gadda e Beppe Fenoglio sono i possibili candidati a diventare protagonisti della prima prova di maturità 2023.



La seconda prova



Per quanto riguarda la seconda prova, i ragazzi che frequentano il liceo classico dovranno confrontarsi con la traduzione di una versione di latino, accompagnata da alcune domande di carattere generale. Gli studenti dello scientifico, invece, affronteranno una prova mista di matematica e fisica: potranno scegliere tra un problema (fra due proposti) oppure 4 quesiti (fra 8 quesiti proposti). Nei licei linguistici, la seconda prova sarà composta da una prima parte sulla comprensione di due testi e una seconda con la produzione di due testi scritti: uno argomentativo e l'altro narrativo o descrittivo. Anche gli altri licei (delle Scienze Umane, Artistico, Musicale e Coreutico) vedranno una seconda prova tarata su una delle materie d'indirizzo. Per quanto riguarda il colloquio orale, sarà interdisciplinare: i candidati potranno partire da un elaborato scritto e dal racconto dell'esperienza maturata nel corso del "pcto", i percorsi formativi che rappresentano per i giovanissimi il primo passo che li avvicina al mondo del lavoro. A differenza di quanto è stato previsto negli ultimi anni, infine, i commissari torneranno ad essere esterni. I nomi dei commissari per l'esame saranno presumibilmente resi noti nei prossimi giorni.