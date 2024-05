MASERÁ (PADOVA) - «Non ho mai trovato in tutta la vita una situazione come quella di Maserà». Sbarra gli occhi lo storico Mimmo Franzinelli, in tour in tutta Italia per la presentazione del suo libro Mondadori "Matteotti e Mussolini. Vite parallele, dal socialismo al delitto politico", vedendosi rifiutare per la prima volta una sala comunale. «Il più delle volte neanche so di che colori siano le amministrazioni, perché non è questo ad interessare la mia professione di ricerca e scrittura - continua lo storico - Tant'è che a breve presenterò il volume a Venezia, comune di centrodestra che chiaramente non ostacola questo tipo di iniziative culturali. Se il sindaco di Maserà avesse voluto un confronto con me, avrei spiegato le mie ragioni in maniera pacifica, ma se le motivazioni sono legate alla politica, ricordo che io sono uno storico che fa la sua professione, non un candidato, né uno scrittore che entra nel merito dell'attualità politica. Dobbiamo riprendere il diritto di parola qui negato, ma garantito dalla Costituzione».

Se la presentazione di Franzinelli è stata accolta dall'Anpi locale che ha notificato alla Questura l'occupazione del suolo pubblico e sta valutando dove tenerla, il primo cittadino Gabriele Volponi respinge al mittente le accuse di avere boicottato la serata: «Il 21 maggio, unica data in cui lo scrittore si è detto disponibile, non lo si sarebbe potuto ospitare in biblioteca per via di un'altra presentazione già in agenda. Ritenevamo paradossale anche concedere altri spazi comunali in un paese così piccolo, creando due eventi nella stessa serata. Ho proposto il 10 giugno, data dell'anniversario della morte di Matteotti, in concomitanza del centenario. Non è colpa mia se lo scrittore ha solo una data a disposizione e la sua richiesta è arrivata tardivamente. Questa polemica sta generando più odio di quanto si pensi e rovinando anche la figura di Matteotti».