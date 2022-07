PADOVA - Padovano di Grantorto anche se vive a Legnaro, da sempre tifoso dei colori biancoscudati, dopo una gavetta durata undici anni all'interno del club è diventato a tutti gli effetti il responsabile del fiato e dei muscoli dei giocatori. Matteo Zambello, trentasei anni, vive un sogno che è anche una responsabilità: per la prima volta in carriera gestisce la preparazione atletica della squadra, di concerto naturalmente con Bruno Caneo. Già con Oddo nella passata stagione era stato chiamato nello staff per occuparsi principalmente del recupero infortunati e ancora prima aveva fatto parte dello staff quando in panchina c'era Bisoli. «Quando sono entrato al Padova - racconta - avevo venticinque anni e non avrei mai pensato di poter un giorno ricoprire questo ruolo, anche se avevo la speranza di arrivarci. Cosa porto in più? Il cuore di Padova, da padovano essere arrivato a fare il primo preparatore è una grande felicità e il mio entusiasmo è ovviamente alle stelle: dedico il coronamento di questo sogno a Dino Bellini che è mancato l'anno scorso e al quale ero molto legato sul piano professionale e personale». Poi aggiunge: «Mi porto dietro il bagaglio di esperienze maturato nel settore giovanile e anche in prima squadra, avere già lavorato con altri allenatori mi dà un po' di tranquillità e comunque devo continuare a studiare nel senso che è costante il confronto con il mister. È un onore avere questo incarico ed è giusto che sia anche una responsabilità, ma mi sento pronto: in questo momento sono molto felice, poi come con in tutti i lavori ci saranno anche difficoltà che andranno affrontate una alla volta per trovare le soluzioni più giuste».

«Nel rapporto con i ragazzi bisogna essere sempre trasparenti perché devono avere fiducia delle persone che fanno parte dello staff. Il gruppo è molto disponibile al lavoro che proponiamo e anche curioso quando presentiamo delle novità. Il periodo trascorso in ritiro è stato molto positivo: abbiamo effettuato diciannove allenamenti, una mole di lavoro corposa. Abbiamo trovato delle situazioni differenti in termini di preparazione dal momento che qualcuno aveva terminato tardi la passata stagione e qualcun altro invece anche tre mesi prima del raduno, ma nel complesso i giocatori si sono fatti trovare tutti pronti e siamo soddisfatti di queste due settimane di lavoro. Adesso torniamo a Padova dove ci aspetta una settimana impegnativa tra l'amichevole con lo Spezia e la prima partita ufficiale in Coppa Italia. Ma abbiamo davanti ancora tempo per lavorare in vista dell'esordio in campionato».

In questo periodo qualche giocatore ha accusato qualche problema a livello tendineo.

«Li definisco dolorini da ritiro dovuti a cambi di direzioni, terreno duro e lavoro ad alta intensità con la palla. Tutte situazioni risolvibili in due-tre giorni. Ciò che conta è che non abbiamo avuto infortuni importanti e di questo siamo contenti».

Alla vigilia della partenza per il ritiro, Caneo aveva fatto intendere che per l'inizio del campionato il Padova dovrà andare già forte. E così che viene finalizzata la preparazione?

«Le cose che chiede il mister in partita le vuole anche in allenamento, per cui si lavora sempre ad alta intensità e di conseguenza con un alto dispendio di energia. È normale che un preparatore si adatti alle esigenze del tecnico e che si lavori in sintonia con le sue indicazioni. Allenarsi con la palla mettendoci molta intensità è di grande aiuto per il nostro lavoro perché in questo modo i ragazzi sentono meno la fatica e svolgono un lavoro fisico integrato: ciò che si sta creando tra noi dello staff è migliorare l'affinità per poter dare una performance massima ai ragazzi».

Dopo due settimane a che punto è il livello del gruppo?

«Non si possono dare percentuali in questa fase, ma il ritiro è andato molto bene. Ripeto, abbiamo davanti un buon periodo per lavorare al meglio e arrivare in buone condizioni alla prima partita di campionato per provare a partire a seimila all'ora, come vuole il mister».