L'addio a Matteo: «Ti immaginiamo lassù a fare il capitano degli angeli»

PIOVE DI SACCO - «Ciao Rodeo, ti pensiamo lassù in cielo, dove forse c'era bisogno di un bravo capitano per gli angeli e lo hanno trovato!». Con la voce rotta dall'emozione, uno degli amici d'infanzia di Matteo Sartori ha salutato commosso dall'altare del duomo di Piove il compagno di tante avventure giovanili, scomparso per una caduta banale durante una crociera, al largo delle coste albanesi. La chiesa piovese era piena fin dal primo pomeriggio, moltissimi i giovani arrivati dal Piovese per dare l'estremo saluto al 33enne, originario di Arzerello, poi trasferitosi a Fossò, dove viveva con la fidanzata, Sonia Marcato, assessore a Correzzola, con lui in crociera e con cui progettava il matrimonio.