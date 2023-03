Padova. Sicurezza della Sr 308, si apre il tavolo con i sindaci e il ministro Matteo Salvini

PADOVA - Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha incontrato, questa mattina 3 marzo, i sindaci dell’Alta Padovana facenti parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese. Il tema sul tavolo era la sicurezza della strada regionale 308, proprio quella dove è terminata la vita di Giordano Sanginiti, il 21enne di Mirano uscito dalla carreggiata con la moto lo scorso 4 febbraio.

Presenti i sindaci del territorio e i tecnici del Ministero. Il tavolo ha esaminato le criticità e i possibili interventi per decongestionare il traffico della Sr 308, anche attraverso l’estensione delle attuali due corsie ed anche in collaborazione con la regione Veneto, ed in prospettiva della futura apertura del polo ospedaliero di Padova est. Salvini ha assicurato la propria attenzione alle istanze dei sindaci e dei territori, chiedendo a specifici tavoli tecnici l’esame della fattibilità delle proposte avanzate.