Salvini prima uscita nel padovano: «Sono terrorizzati dalla Lega»

stato accolto con un'ovazione dai sostenitori. Salvini è arrivato accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, smentendo così le voci di una rottura tra i due e si è subito seduto ai tavoli della festa.

CONSELVE - Prima uscita pubblica dopo la fine del governo con il M5S nel padovano alla festa della Lega di Conselve per il leader. E'Poi a preso la parola circondato dal governatore, dall'ex segretario Da Re e da altri big del partito veneto: «Mi appello al presidente Mattarella, ci faccia votare - ha esordito - Noi abbiamo mollato le poltrone per dare la parola agli italiani. Ma sono terrorizzati dalla Lega. Tra Pd e 5S è in corso una squallida guerra delle poltrone, non hanno alcun programma. Spero non smontino il lavoro sulla sicurezza fatto in un anno». Poi dal palco della festa, un messaggio a Silvio Berlusconi: «Non abbiamo bisogno di alleanze».