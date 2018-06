Matrimonio nel castello e 160 invitati. Marco e Christian hanno detto sì

di Maria Elena Pattaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONSELICE - Le critiche omofobe ricevute nei giorni scorsi dai leoni da tastiera non hanno rovinato il clima di festa che ha accompagnato l'unione civile di Marco Rizzetto e Christian Duran . La coppia, che da due anni convive a, ieri pomeriggio si è scambiata gli anelli all'interno delL'aula Aldo Businaro, che ospitava il primo matrimonio tra persone dello stesso sesso, era gremita di invitati: 160 le persone vestite in abiti eleganti e con un accessorio rigorosamente di colore magenta, come avevano chiesto i due sposi. «Cerchiamo di vivere al meglio questo momento afferma Marco Rizzetto, felice di aver finalmente coronato il proprio sogno d'amore senza lasciarci scalfire dalle critiche che ci sono piovute addosso nei giorni scorsi, quando si è sparsa la