Giardini, piscine e vigneti: aspettando le sagre tornano i fiori d'arancio sui Colli

PADOVA - Le sagre e le fiere di paese torneranno ad animare le piazze da venerdì prossimo. Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso della consueta conferenza stampa con grande soddisfazione di Confcommercio. «E non solo perchè i cosiddetti fieristi, specifica categoria all'interno del variegato mondo degli ambulanti, potranno tornare a lavorare - commenta Ilario Sattin, presidente provinciale della Fiva Ascom Padova e regionale di Fiva Confcommercio -, ma anche perché potremo riprendere con maggiori certezze l'organizzazione dell'Europa in Prato prevista per fine agosto in Prato della Valle e che, dopo 15 anni di successi, rischiava di saltare». «Devo ringraziare sia il presidente Zaia che l'assessore Roberto Marcato - continua Sattin - che fin dal primo momento hanno seguito con attenzione dapprima la necessità di riaprire i mercati e adesso le fiere. Che poi la notizia arrivi il giorno di Sant'Antonio, chissà, forse vorrà dire qualcosa».

LOCKDOWN

Ed è la fine del lockdown anche per i matrimoni grazie agli ampi spazi nel verde di cui dispongono gli agriturismi padovani, sia sui Colli Euganei che in campagna. I fiori d'arancio tornano ad ornare le tavole dei banchetti che già si stanno organizzando in questi giorni su richiesta degli sposi, che possono finalmente pronunciare il fatidico sì e festeggiare con parenti e amici, ovviamente a distanza di sicurezza e con tutte le accortezze imposte. Nelle aziende agrituristiche dei Colli Euganei, fa sapere Coldiretti Padova, si sono già festeggiati i primi matrimoni e altri sono in programma per questo fine settimana, approfittando anche del bel tempo.

ATTIVITÀUna boccata d'ossigeno per molte attività del territorio, dagli agriturismi ai florovivaisti dopo il lungo periodo di chiusura che ha lasciato il segno. All'agriturismo Sengiari di Teolo, ad esempio, fra i primi a sposarsi Marialuisa e Michele, che hanno brindato con parenti e amici nell'ampio giardino. «I novelli sposi e i loro invitati hanno a disposizione tutto lo spazio che serve affinché il banchetto possa svolgersi in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative - spiega la famiglia Dainese -. Siamo felici di poter tornare ad ospitare nella nostra struttura questi lieti eventi che per troppo tempo sono mancati. Questo ci permette di recuperare almeno in parte ciò che abbiamo irrimediabilmente perduto nel lungo periodo di chiusura. La risposta dei clienti non si è fatta attendere e possiamo dirci soddisfatti di queste prime settimane di ripresa, segnate comunque da tanto lavoro extra, molte incombenze per noi e per i nostri collaboratori, con sensibile aggravio dei costi per la sanificazione, i dispositivi di protezione e tutto il necessario». L'atmosfera familiare, gli spazi verdi e i numeri dei posti a sedere non eccessivamente elevati offrono una sicurezza maggiore a chi frequenta le strutture agrituristiche. Gli operatori di Campagna Amica - Terranostra hanno messo in campo tutta la creatività per incoraggiare il ritorno dei turisti: dal pranzo sul plaid con i piedi sull'erba, all'agri-aperitivo a bordo piscina o tra i filari, ma c'è anche chi si è attrezzato per ospitare i commensali nel granaio, tra i vigneti e chi propone invece il kit con tutto l'occorrente per una grigliata in famiglia. «Abbiamo un'intera stagione da recuperare - sottolinea Emanuele Calaon presidente di Terranostra Padova e titolare dell'agriturismo Bacco e Arianna a Vo' ci siamo preparati con cura e abbiamo lavorato sodo per farci trovare pronti e per accogliere nel migliore dei modi i nostri clienti. Ovviamente dovremo fare i conti con un evidente calo di fatturato rispetto alla media e ci auguriamo di poter contare sul sostegno e sulle agevolazioni di cui il nostro settore ha bisogno».

Barbara Turetta



© RIPRODUZIONE RISERVATA