PADOVA - Un pomeriggio tutto dedicato alle coppie e alle famiglie miste che vivono in città. A Padova l’anno scorso il 17% delle coppie che hanno deciso di sposarsi era composto da almeno un cittadino straniero. Una tendenza che rispecchia come stia cambiando anche la società padovana. Proprio per fare il punto della situazione, sabato alle 16 presso la sala Paladin e il cortile pensile di Palazzo Moroni si terrà la presentazione del libro-report “Io festeggio due volte.

COPPIE MISTE

Le coppie e le famiglie miste in Italia, tra legami, discriminazioni, risorse”. Si tratta dell’atto conclusivo del progetto di ricerca del Centro Studi Confronti e dell’Associazione Italiana Famiglie e Coppie Miste (Aifcom). A seguire si assisterà all'opening e alla presentazione della mostra fotografica Mixed, progetto e fotografie di Mara Scampoli, a cura di Paola Riccardi e Caterina Santinello. L’esposizione sarà visitabile liberamente presso il cortile pensile di Palazzo Moroni fino al 30 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 19. L'evento propone una prima rappresentazione delle unioni miste in Italia, nata dall'incontro e dalla collaborazione tra prospettive diverse: quella della ricerca scientifica di Aifcom e Confronti e quella fotografica dell'autrice Mara Scampoli. Ad aprire l'evento alle 16 in Sala Paladin sarà la tavola rotonda con Stefano Allievi (Università degli Studi di Padova), Alberto Mascena (Supervisore scientifico AIFCOM) e Mara Scampoli (Psicologa e fotografa). Si assisterà poi a una testimonianza di coppia con Martina Stipi e Nourou Sene. Modera Claudio Paravati (direttore Confronti). Alle 18 nel cortile pensile di Palazzo Moroni è invece in programma l’inaugurazione della mostra fotografica “Mixed” di Mara Scampoli.

«Siamo in una società che cambia e oggi nella città di Padova il 17,4% delle persone residenti hanno cittadinanza straniera, 586 sono solo quelle che nel 2024 hanno ottenuto la cittadinanza italiana e più di 70 sono i ragazzi e le ragazze che al compimento del 18. anno di età hanno potuto richiedere la cittadinanza italiana perché nati e vissuti in Italia pur essendo di origine straniera – ha spiegato ieri l’assessora ai servizi anagrafici Francesca Benciolini - Questo ci dice che siamo in una società che sta cambiando e così anche le relazioni sociali a partire dalla famiglia. Siamo partiti dalle scuole nelle quali abbiamo trovato bambini e bambine di provenienze diverse e naturalmente crescendo insieme è sempre più facile che le famiglie cambino volto e che ci si voglia bene e che si voglia mettere su famiglia con provenienze diverse».