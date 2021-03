L'ex campione di ciclismo Ghirotto centrato da un'auto: «Non mi ha soccorso, lo denuncio»

STANGHELLA - Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente di cui è stato suo malgrado protagonista, lo scorso sabato, il campionissimo di ciclismo su strada Massimo Ghirotto. Eppure a fare più male allo sportivo di Stanghella, vincitore di tappe di Giro d'Italia, Tour de France e in seguito dirigente sportivo e commentatore Rai per lo stesso Giro d'Italia, non sono state le contusioni, quanto la totale mancanza di senso civico dimostrata dall'automobilista che avrebbe causato l'incidente.



LA STORIA

«Mi trovavo con altri due corridori su un tratto di strada tra Villa Estense e Este, procedevamo in sella alle nostre bici da corsa rigorosamente in fila indiana spiega Massimo Ghirotto. Ad un tratto da una proprietà privata è sbucato un automobilista. L'amico che era davanti a me è riuscito a fermarsi in tempo, io non sono stato altrettanto fortunato: l'ho tamponato e sono caduto a terra». La caduta è stata rovinosa. Il campione ha battuto malamente sull'asfalto la parte destra del corpo. «In quei momenti provi una forte paura continua Ghirotto. Cerchi di alzarti e non sai ancora quali danni ti abbia causato la caduta. Nel mio caso sono stato fortunato, non ci sono state fratture, solo contusioni al fianco, alla spalla e al braccio destro, per cui mi sono stati prescritti 10 giorni di riposo. Ovviamente anche la mia bicicletta ha riportato parecchi danni». In tutto questo, però, l'automobilista di mezza età non ha mostrato alcuna intenzione di prestare soccorso al ferito.



LO SFOGO

«Gli ho chiesto di fermarsi, in modo da verificare i danni spiega ancora Massimo Ghirotto. Ma la sua risposta è stata di prendere il numero di targa e di farne quello che volevo. Il suo atteggiamento mi ha dato fastidio, mi ha molto amareggiato». Una volta a casa, con le ferite finalmente medicate e lo spavento alle spalle, Ghirotto ha scritto un post su Facebook per raccontare l'accaduto. «Ci ho riflettuto tanto, non sapevo se fosse il caso di scriverne sui social assicura -. Ma alla fine ho voluto denunciare pubblicamente l'accaduto per sottolineare la mancanza di senso civico di questa persona. Non si entra qui nel merito di chi abbia torto o ragione, anche se credo di essere nel giusto. Il punto è che quando c'è un uomo a terra, chiunque esso sia, mi sembra il minimo sincerarsi delle sue condizioni di salute. Non si tratta di fare polemica, ma di lanciare un messaggio». Ora che Ghirotto ha effettivamente il numero di targa dell'auto coinvolta nell'incidente come intende procedere? «Ci sto pensando e sto valutando il da farsi con il mio avvocato - conclude Ghirotto-. Non intendo però far passare questa faccenda come nulla fosse. Mi piacerebbe che il signore in questione leggesse questo articolo e decidesse di farmi un colpo di telefono. Ecco, allora potrei ripensarci».