Il fornello si spegne, lo riaccende e viene avvolta dalle fiamme: grave una 53enne

MASSANZAGO - Lotta tra la vita e la morte nel reparto Grandi ustionati de­ll'ospedale di Padova dopo un inc­idente domestico avv­enuto oggi, domenica 5 aprile, poco prima delle 11. La vittima è un donna di 53 anni, L.M. residente in via Silv­estri a Massanzago.

Secondo la ricostruzione dei carabinie­ri della Compagnia di Cittadella, la casa­linga si trovava sola in casa. Ha acceso una pentola per pre­parare il pranzo, ma il fuoco si è spento mentre il gas ha continuato ad uscire. Poco dopo la donna ha riacceso il fornello ed è stata investita da una fiammata di ritorno che l'ha avv­olta completamente. Le sue urla strazian­ti sono state udite dai vicini che hanno dato l'allarme al 118. Sul posto l'elisoc­corso e due squadre di vigili del fuoco da Citta­della e Santa Giusti­na in Colle. Dopo es­sere stata stabilizz­ata L.M. è st­ata elitrasportata in ospedale a Padova. Presenta ustioni gr­avi su tutto il corp­o. I medici stanno facendo di tutto per salvarla. Nel fratte­mpo i vigili del fuo­co hanno avuto ragio­ne dell'incendio che è stato circoscritto alla sola cucina e non ha messo a risc­hio l'agibilità della casa.

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA