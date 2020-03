Muore di Coronavirus a 58 anni in casa di riposo: medico indagato

MASSANZAGO - La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di Massanzago, malata di Covid-19, deceduta in una casa di riposo nella quale si trovava come degente, dopo le dimissioni dal reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Padova. Un medico della casa di riposo è stato iscritto sul registro degli indagati. La vittima, Giuseppina Favero, 58 anni, era stata curata dopo aver contratto il Coronavirus l'8 marzo scorso; il 19 marzo, dopo che tutti gli accertamenti avevano dato esito negativo, era stata portata a Villa Maria, casa di riposo di Padova, che in supporto all'ospedale ha messo a disposizione alcuni posti letto per le degenze post-emergenza. La paziente, che sembrava si stesse riprendendo bene, il 23 marzo ha cominciato ad avvertire dolori addominali, ed è spirata il 24 marzo. La famiglia ha presentato un esposto in procura e il pm Andrea Girlando ha aperto un fascicolo. L'autopsia si farà sabato mattina. Ultimo aggiornamento: 08:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA