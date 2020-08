Un'alta torcia si accende nella notte: colpa della perdita di GPL da un bombolone di 1000 litri

MASI - Sono terminate poco prima dell’alba di domenica le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di una perdita di gas GPL da un bombolone di 1000 litri a servizio di un’abitazione di Via Vittorio Veneto a Masi (Padova).



L’intervento è iniziato alle 22 di sabato, quando la squadra dei pompieri di Este ha appurato la perdita di gas da una valvola del serbatoio. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire i colleghi del nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre, i quali, constatato l’impossibilita di arresto del gas, hanno proceduto bruciando il gas residuo in candela. Operazioni che sono andate avanti tutta la notte fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo e del bombolone. © RIPRODUZIONE RISERVATA