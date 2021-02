MASERÁ - Sui social si riprendono con la faccia da duri, amano la musica rap e si definiscono una baby gang. Tra i coetanei dettano legge e chi non è ben accetto deve stare alla larga per evitare spiacevoli conseguenze. L'altra sera, ancora in piena zona arancione, i vigili li hanno sorpresi in branco in un'area verde di via Ferrari. Nei guai è finito un gruppo di giovani, di età compresa tra i 14 e i 18 anni. In tutto dieci, tra cui alcune ragazze, che sono attirate da questi coetanei dall'indole prepotente. Due sono di Maserà, sei di Albignasego, uno di Padova e uno di Saonara. Erano tutti senza mascherina e creavano assembramento. L'arrivo della pattuglia della Polizia locale ha provocato il fuggi fuggi. Nell'immediatezza sono stati fermati in quattro, tra cui le ragazze. Poi, con l'ausilio della videosorveglianza e le confidenze raccolte, gli agenti dei Pratiarcati coordinati dal comandante Daniele De Sanctis sono riusciti ad identificare tutto il gruppetto. Ieri i giovanotti sono stati tutti convocati negli uffici della Polizia locale e sentiti in presenza dei rispettivi genitori.



GLI ACCERTAMENTI

L'indagine è tutt'altro che chiusa. Sul fronte amministrativo sono state comunque elevate le sanzioni legate alle restrizioni Covid-19. Per i genitori dei due residenti di Albignasego è arrivato un verbale di 400 euro per assembramento e mancanza dei dispositivi di protezione. Per gli altri otto la multa è doppia perché è stata contestata anche la presenza su un territorio non di residenza senza un motivo valido. L'attività della Polizia locale è ora concentrata sulla potenziale pericolosità di questo gruppetto di amici. Si indaga nel mondo del piccolo spaccio, del bullismo, dei furti e delle rapine. Al momento non ci sarebbero denunce a loro carico, ma la famiglia di una ragazza della zona ha già confidato alla Polizia locale che la baby gang avrebbe a più riprese offeso la minore e sarebbero scappate anche delle sberle. Insomma, il quadro è in piena evoluzione. Fonti investigative riferiscono anche che alcuni membri della banda frequenterebbero il mondo del pugilato e non si tirerebbero indietro nel menare le mani quando si presenta l'occasione giusta. I capi della baby gang sarebbero quattro, attraverso i più popolari social si mostrano ribelli in pose da veri duri. Avrebbero anche creato e postato in rete un video nel quale viene simulata una rapina violenta in pieno centro del paese. Stiamo parlando di giovani che con alterni risultati frequentano le scuole superiori del padovano.



I controlli nelle aree frequentate dal gruppo sono capillari. Gli inquirenti desiderano reprimere sul nascere ogni forma di reato. L'appello del comandante della Polizia locale Daniele De Sanctis è chiaro: «Invito le famiglie del territorio che hanno figli in età adolescenziale che in qualche modo possano aver avuto problemi con la banda che si raduna a Maserà a venire nei nostri uffici per mettere nero su bianco eventuali problematiche. Nascondere o trascurare determinate dinamiche alla lunga potrebbe avere complicanze per le figure più fragili e allo stesso tempo dare ancora più autostima a chi vive prevaricando i più deboli». La situazione è tenuta sotto stretto controllo anche dall'amministrazione comunale coordinata dal sindaco Gabriele Volponi.

