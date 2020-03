ANGUILLARA - Cordoglio ad Anguillara per la morte di Massimo Sattin. Aveva solo 49 anni. Una malattia di quelle che non lasciano scampo lo aveva colpito un anno e mezzo fa e, nonostante la sua voglia di vivere, è stato strappato all’affetto dei suoi cari. La morte nella sua abitazione di Bertipaglia di Maserà, dove Massimo conviveva da diversi anni con la fidanzata Silvia, che insieme alla madre Emma e al fratello Roberto si sono presi cura di lui fino alla morte, avvenuta venerdì scorso. Massimo Sattin è sempre stata una persona estroversa, di grande compagnia, ma dedito al lavoro ed agli affetti.





Dopo le scuole medie, aveva frequentato la scuola professionale Enaip di Conselve per scegliere poi la via dell’impegno lavorativo in una struttura alberghiera della zona termale. Qui, dopo una gavetta di qualche anno con diverse mansioni, aveva assunto il ruolo di “massaggino”, facilitato anche da una non comune prestanza fisica, utile per questo tipo di attività. Per la vicinanza al luogo di lavoro aveva scelto, una decina di anni fa, di prendere casa a Bertipaglia di Maserà, in un condominio vicino al fratello Roberto, cui era molto legato e ad un altro amico di infanzia di Anguillara.



LO SPORT

All'attività lavorativa accompagnava quella sportiva: dalla corsa allo sci, con una passione particolare per lo snowboard, che ha praticato fino a poco tempo fa. Spirito eclettico, Massimo era molto abile anche nella lavorazione del legno e la vena artistica lo aveva spinto qualche anno fa ad iscriversi ai corsi serali del liceo artistico di Padova, dove aveva frequentato i primi due anni con profitto. Nella seconda metà del 2018, dopo alcuni accertamenti, Massimo Sattin aveva scoperto la malattia: si era sottoposto alle cure suggerite dai medici. Nonostante il fisico particolarmente forte, le sue condizioni di salute soprattutto dalla fine dello scorso anno sono diventate sempre più precarie fino alla morte, avvenuta appunto venerdì scorso, accudito dai familiari più stretti. Nonostante mancasse da Anguillara da molti anni, la scomparsa di Massimo Sattin ha suscitato grande commozione in paese. «Conosco bene la famiglia e sono vicina alla mamma Emma, al padre Bruno e al fratello Roberto», dice il sindaco Alessandra Buoso. «Siamo davvero scossi, stavamo organizzando la festa dei cinquant'anni, alla quale avrebbe sicuramente preso parte anche Massimo», ricorda con tristezza uno dei compagni di classe delle scuole dell'obbligo. I funerali, a causa delle limitazioni imposte dalla difficile situazione sanitaria, avverranno ad Anguillara in forma privata. Ultimo aggiornamento: 10:44