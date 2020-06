Senza marchio Ce, la Guardia di Finanza sequestra 610.000 mascherine

PADOVA - La guardia di Finanza di Padova ha sequestrato a Pianiga (Venezia) 610.000 mascherine chirurgiche con un marchio Ce senza la regolare certificazione e per questo un commerciante all'ingrosso è stato denunciato per frode in commercio. L'operazione è iniziata con un controllo dei Baschi Verdi in un punto vendita nel padovano e risalendo a ritroso l'intera filiera commerciale, è stato individuato il centro logistico in uso a uno dei maggiori player della Grande Distribuzione Organizzata nazionale, dove erano stipate centinaia di migliaia di mascherine recanti il marchio di qualità «CE» pur se sprovviste della documentazione che ne attestasse la conformità ai requisiti legali richiesti per apporre tale marchio di qualità. I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che la società importava le mascherine dalla Cina ed era lo stesso produttore che poi apponeva la marchiatura senza esserne legittimato.

Ultimo aggiornamento: 12:37

