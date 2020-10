Mascherine obbligatorie all'aperto a Padova: Giordani pronto per l'ordinanza

PADOVA - In attesa del nuovo Dpcm del Governo il sindaco di Padova, Sergio Giordani, è pronto a rendere le mascherine obbligatorie all'aperto in città: «Attenderò ancora qualche giorno per vedere se dal Governo o dalla Regione arriveranno le annunciate misure che regolano in maniera ancora più prudente l'uso della mascherina negli spazi aperti, passato questo tempo provvederò io ad assumere delle misure particolari per Padova con un'ordinanza del sindaco». Con queste parole il sindaco di Padova Sergio Giordani ha annunciato che sono in arrivo misure uguali a quelle adottate in Campania, Lazio, Basilicata e Piacenza. Obbligo di mascherina in città quindi, anche all'aperto per tutto l'arco delle 24 ore.

«Padova ha fatto molto per proteggersi dal coronavirus grazie ai medici, scienziati e sanitari - ha detto Giordani - la situazione è gestibile ma siamo al rischio di seconda ondata, se molliamo adesso avremmo il grande rimorso di non aver fatto qualcosa quando ne avevamo la possibilità - ha continuato -. Padova si sta ripopolando di eventi, di studenti universitari, proteggersi è un gesto semplice: è necessario mettere la mascherina, non possiamo tornare indietro. Non facciamo allarmismi, ma serve prudenza».

Covid, il nuovo Dpcm: chiusura alle 23 per bar e ristoranti, mascherine all'aperto. Militari per controllare la movida Mascherine obbligatorie anche all'aperto in tutta Italia, limitazioni degli orari dei locali pubblici, un tetto al numero di spettatori negli impianti sportivi con un intervento anche in quelle Regioni in cui sono state concesse delle deroghe. Lunedì sera il nuovo Dpcm arriverà al consiglio dei ministri, mentre in parallelo corre la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio.

