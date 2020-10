PIOVE DI SACCO - Con Piove sicura 4, il quarto stralcio del valore di circa 130mila, saliranno a 110 le telecamere che vegliano sulla città, dislocate su tutto il territorio comunale, alcune dotate della cosiddetta intelligenza artificiale: sono in grado di rilevare gli assembramenti, ma anche chi non indossa la mascherina.



L'INVESTIMENTO Parte da lontano l'investimento della giunta Gianella per la sicurezza, avviato ancora con il primo mandato dell'attuale sindaco, quando Piove di Sacco ottenne, unico centro non capoluogo di provincia, un corposo finanziamento dalla Regione Veneto, in parte a fondo perduto, che ha riconosciuto al capoluogo della Saccisica il Distretto del commercio, con tutta una serie di attività finalizzate a renderlo appetibile per gli acquisti della popolazione. In quest'ottica rientra anche la sicurezza, per consentire a chi viene in città di trascorrere serenamente il tempo da dedicare ad attività di shopping e culturali. «É nostra intenzione continuare l'investimento in materia di sicurezza - spiega l'assessore alla sicurezza Luca Carnio - Con Piove Sicura 4, la città avrà un sistema di videosorveglianza che in Veneto troviamo solo a Venezia». In tutto finora il Comune su questo versante ha investito circa due milioni di euro. Una decina le nuove telecamere, che verranno posizionate alla rotonda tra via Circonvallazione e via Carrarese, in cortile San Martino, in via San Pio X all'incrocio con via san Rocco, al cimitero e, nella frazione di Corte, piazzale della Brenta e all'incrocio semaforico al centro della frazione.

ALL'AVANGUARDIA Sono una trentina le telecamere che sono dotate di intelligenza artificiale e quindi con particolari funzioni utili anche per il contrasto al Covid 19: oltre alla definizione delle immagini a grande risoluzioni, il sistema è in grado di rilevare il passaggio di persone in un luogo in ingresso e uscita, il conteggio di persone in un luogo fino ad indicare il raggiungimento della soglia massima di presenza, ma anche il rilevamento della presenza della mascherina sul viso, oltre al rilevamento con allarme di distanziamento sociale. Il nuovo software di prossima installazione è dotato anche di una tecnologia di tracciabilità dei contatti per identificare identità potenzialmente infette. «Questo tipo di telecamere particolarmente sofisticate ed evolute vengono installate sia nei luoghi dove vi è maggior possibilità di assembramenti, sia in quelli finora meno coperti», prosegue l'assessore alla sicurezza Carnio. A Piove di Sacco poi il sistema di videosorveglianza installato al Comando della Polizia Locale può essere consultato anche dai carabinieri e dalla polizia stradale che vi hanno accesso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA