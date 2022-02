PADOVA - «Un'esperta di sopravvivenza urbana. Ha meno di trent'anni, ha una laurea, conosce quattro lingue, scrive, fa di conto, usa il computer come se non avesse fatto altro nella vita». Eccola qui la Nadia Federici uscita dalla penna di Alessandro Robecchi in Questa non è una canzone d'amore. Il primo dei romanzi che hanno come protagonista Carlo Monterossi, stropicciato autore televisivo che si muove sarcastico e disilluso nel suo attico milanese con vista su una città nuova e antica insieme, fatta di luci e di ombre. Città che attraversa indolente, incappando in intrighi gialli che lo vedono trasformarsi in detective, seppur riluttante e fai da te. Fortuna vuole che lo assista la giovane Nadia, in crisi perché la fidanzata la ha lasciata, ma non per questo meno tenace. In Monterossi, la serie televisiva con la regia di Roan Johnson tratta dai romanzi e da poco uscita su Prime Video, Nadia ha la faccia di Martina Sammarco. Perfetta nella parte. Così come perfetto nei panni di Carlo è Fabrizio Bentivoglio.



L'IDENTIKIT

Martina, eritrea di origine e cresciuta a Montagnana in provincia di Padova con i genitori adottivi, parla con entusiasmo di questa nuova avventura professionale dalla sua casa di Milano. Si sta bene nei panni di Nadia, magnifica giovane dalle mille risorse eppure precaria e sottopagata, come tanti di questi tempi? «Si, assolutamente. Già dalla prima lettura l'ho sentita molto vicina a me e alla mia generazione. Lei è in gamba, super preparata, intelligente, acuta, ironica, diretta. Non vuole emergere, ma vuole solo far bene le cose. Il fatto che sia nera e ami le donne, sono solo due elementi collaterali che contribuiscono alla complessità del personaggio. Niente di più».

Finalmente certi stereotipi se ne sono andati gambe all'aria. A completare l'opera, Nadia Federici non solo ha nome e cognome italiani, ma parla anche con una lieve e calda inflessione veneta: «Ho apprezzato tantissimo che in nessun momento ci si soffermi a spiegare perché lei non abbia un nome straniero, è evidente che non c'è più questa necessità. È quindi anche ovvio che il mio personaggio parli un italiano vero, colorato di toni dialettali. Per la prima volta non mi sono dovuta inventare accenti stranieri per entrare in una parte, ho recuperato il mio modo naturale di parlare. È una gioia recitare con un nome di finzione italiano che rappresenta quello che sono io nella mia vita».



IL PERSONAGGIO

Ma chi è Martina? «Avevo ben chiaro fin da bambina che recitare era quello che volevo di più. I miei genitori mi hanno supportato da sempre e sono i miei primi sostenitori. Appena finito il liceo sono partita per Roma. La mia natura secchiona - sorride - mi è servita per laurearmi (con lode, n.d.r.) alla Sapienza in Arti e Scienze dello Spettacolo e studiare recitazione. Poi la scuola del Piccolo di Milano. Tre anni duri, memorabili e incredibilmente formativi».

Da qui la scelta di tenersi casa a Milano (anche questo mi accomuna con Nadia; l'amore per questa città. A misura, dinamica e piena di opportunità. Poi a me piace viaggiare in treno e Roma non è così lontana), tanto teatro, ma anche cinema e televisione. Qualche titolo su tutti: State a casa, The Two Popes, Doc-nelle tue mani, Lampedusa. Ma i libri di Robecchi sono serviti per entrare nella parte? «Certo, all'inizio ero in dubbio se leggerli o no perché avevo paura mi condizionassero troppo, ma poi ho deciso per il sì. Studiare è sempre un aiuto, poi sei tu che medi con l'originale e crei la tua versione. Come vede, la natura secchiona non mi molla mai».