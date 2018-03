Adotta una cagnetta maltrattata: insultata e offesa da mesi sui social

di Nicoletta Cozza

RUANO -Con calunnie, insulti e offese di ogni tipo. Una violenza psicologica sul web fatta giorno dopo giorno, utilizzando le foto prese dal suo profilo Instagram per confermare che è proprio di lei che si parla, o meglio si sparla, nei post al vetriolo pubblicati su social.residente a Sarmeola di Rubano, è il bersaglio di tutto questo odio via web. Assieme alla mammaha sporto denuncia ai carabinieri e la vicenda è finita pure, dove il magistrato sta indagando, ma per dare nome e cognome a chi l'ha presa di mira celandosi dietro abisognerà attendere l'esito degli accertamenti che stanno effettuando gli agenti della Polizia postale.«Mia figlia - racconta la donna - da tempo è vittima di una grave forma di bullismo e sta soffrendo come tante altre ragazze oggetto della cattiveria espressa sui social. In famiglia siamo molto preoccupati. Tutto è iniziato quando abbiamo adottato Mina, unaabbandonatache l'aveva sfruttata per anni come fattrice. Quando l'abbiamo presa era in precarie condizioni e in pancia aveva due cuccioli morti. È stata curata con amore, ma non era sopravvissuta ela dolorosa vicenda. Alla fine tutto era finito con un decreto di archiviazione»....