TOMBOLO - Domani avrebbe festeggiato i 15 anni di matrimonio con il marito Tommaso Andretta. Invece sarà purtroppo il giorno dell’addio di Marta Alberton. Una malattia diagnosticata all’inizio di gennaio di quest’anno e che dieci giorni fa ha avuto un tracollo inaspettato. L’ha portata via ieri - 8 settembre - a 45 anni, strappandola all’amore del compagno di 46 anni, e soprattutto dei tre figli: Filippo di 13, Alberta di 11 e Pietro di 6 anni.



Lascia anche la mamma Agnese, il papà Franco, i fratelli Laura e Dario. Il marito Tommaso ha uno studio di estetista a Tombolo mentre Marta, farmacista, dirigeva a San Giuseppe di Cassola (Vicenza) la farmacia San Giuseppe. Compaesani, si erano di fatto conosciuti all’asilo. «Marta ha affrontato la malattia di petto, aveva molte cose da fare e con grande tenacia ha fatto le terapie a Cittadella e a Padova - sono le parole del marito - si è aggravata in questo ultimo periodo in modo improvviso ed imprevedibile». Marta dimostrava lealtà nei confronti di tutti e di tutto, accompagnata dal rispetto, altro grande valore nel suo quotidiano. Lavoratrice come il marito, tutto il tempo che le rimaneva al di fuori degli impegni professionali, lo trascorreva con i suoi tre gioielli e con Tommaso. Marta amava la vita, la famiglia e coltivava le amicizie nel profondo. Grande professionista, molto preparata. «Proprio in queste ore - aggiunge il marito - stiamo ricevendo moltissime attestazioni che dimostrano come le persone ci vogliano bene, come del resto in tanti ci sono stati vicini in questo particolare periodo». Segno della grande stima ed amicizia verso Marta e Tommaso e della condivisione del dolore per una perdita assolutamente prematura. Una coppia, Marta e Tommaso, conosciuta nella cittadina e non solo, anche dal sindaco Cristian Andretta e dall’assessore Vanda Marchetti. «Non è facile trovare le parole oggi. Una giovane donna della nostra comunità oggi ci ha lasciato, moglie e madre di tre splendidi ragazzi, amica e punto di riferimento per tante persone. Buon viaggio Marta, finché sarai nei nostri cuori vivrai per sempre. Condoglianze a tutta la tua splendida famiglia», il messaggio del primo cittadino nei social associato alla frase: «Noi siamo sempre nel luogo dove si trova il nostro pensiero e non il nostro corpo».



Oggi, mercoledì 9, alle 19,30 nella chiesa Arcipretale di Tombolo ci sarà la preghiera di suffragio mentre domani alle 15,30 si celebreranno le esequie. © RIPRODUZIONE RISERVATA