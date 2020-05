Blitz dei vigili sul lungargine Brenta: sequestrato mezzo chilo di marijuana

PADOVA - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 maggio, gli agenti della Squadra investigativa della Polizia locale, durante una operazione volta al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente avviata nel rione Pontevigodarzere, hanno notato, nei pressi del lungargine Brenta, dietro ai campi sportivi, alcuni movimenti sospetti, probabilmente favoriti dall'assenza di atleti nei predetti impianti, a causa delle restrizioni Covid-19.

Nella mattinata di oggi, ritornati sul posto, gli agenti hanno trovato, nascosto tra la vegetazione della golena, un grosso sacco di nylon al cui interno si trovavano 18 dosi di marijuana di ottima qualità, racchiuse in un barattolo di vetro, pronte per lo smercio. Dopo ulteriori ricerche hanno rinvenuto due grossi pacchi, confezionati sottovuoto, contenenti la medesima tipologia di droga. In totale sono stati trovati quasi 500 grammi di droga che immessa sul mercato avrebbe fruttato agli spacciatori non meno di 6 mila euro.

La droga è stata posta sotto sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.