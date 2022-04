Abbandona il sacchetto di marijuana in un giardino, droga presa dai vigili. Caccia al pusher

LOREGGIA - Una busta con all'interno oltre un etto di marijuana dal principio attivo molto elevato è stata rinvenuta dagli agenti della Polizia locale sabato, 9 aprile, dietro un manufatto all'interno di un giardinetto di Loreggia. A dare l'allarme alla Polizia locale della Federazione del Camposampierese è stata una residente che ha notato qualcuno scendere da un'auto e abbandonare il sacchetto per poi dileguarsi. Temendo fosse qualche sconsiderato che aveva abbandonato immondizie, ha subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Dopo il recupero e il sequestro della droga a carico di ignoti, sono ora in corso serrate indagini attraverso la videosorveglianza per risalire all'auto che ha abbandonato lo scomodo involucro. Con tutta probabilità doveva trattarsi di uno "scambio", ma in questo caso, prima dell'utilizzatore finale all'appuntamento sono giunti gli agenti della locale. La marijuana, sapientemente tagliata, una volta messa sul mercato, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro agli spacciatori. Cresce nel Camposampierese l'allarme spaccio che sempre più spesso vede tra gli assuntori giovanissimi studenti, con inevitabile allarme sociale.