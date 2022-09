Mestrino, nascondeva 25 chili di marijuana in casa: operaio incensurato è stato arrestato

MESTRINO - Nascondeva 25 chili di marijuana. Un operaio di 44 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Mestrino che da qualche tempo stavano indagando su alcuni strani movimenti in zona. La pista portava a lui.

Una volta arrivata a casa del 44enne, li ha colpiti una zaffata di odore inconfondibile. L'uomo, visibilmente imbarazzato, non ha potuto far altro che seguire i movimenti dei carabinieri mentre cercavano la droga. In camera da letto e in bagno erano nascosti 10 chili di marijuana, confezionata in sacchetti di plastica. Altri 15 chili sono stati trovati in garage. Senza contare che l'uomo aveva dei documenti di identità risultati rubati l'anno scorso.