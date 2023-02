Fiera, Valsecchi lascia il posto di direttore generale di Padova Hall dopo nemmeno un anno

PADOVA - Dopo nemmeno un anno Padova Hall spa torna alla ricerca di un direttore generale. La società che gestisce la Fiera di Padova ha diffuso una nota con la quale riferisce che Marco Valsecchi non ricopre più il ruolo di dg.

«Padova Hall S.p.A. e il direttore generale, Dottor Marco Valsecchi, hanno deciso di risolvere consensualmente il rapporto di collaborazione iniziato lo scorso anno. Per la miglior attuazione del piano industriale Padova Hall ha ritenuto opportuno riportare alcune incombenze strategiche direttamente in capo alla presidenza della società. Padova Hall ringrazia il Dottor Valsecchi per l’opera profusa con dedizione e professionalità in questo periodo di complessa transizione post pandemica. Il Dottor Valsecchi ringrazia Padova Hall e i Soci della stessa per l’opportunità lavorativa».

Valsecchi aveva assunto la carica di direttore generale il 15 marzo 2022, prendendo il posto di Luca Veronesi. Chi sarà il successore?