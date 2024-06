CADONEGHE (PADOVA) - «Una gioia e una soddisfazione ancora più grandi rispetto a cinque anni fa. Stavolta Cadoneghe ha voluto far sentire forte la volontà di avere Marco Schiesaro sindaco per altri cinque anni». Così il primo cittadino, fresco di rielezione per un nuovo mandato, a pochi minuti dalla proclamazione ufficiale in sala consiliare. «Abbiamo assistito ad un risultato storico - prosegue -. Con 4.236 voti (52,4%) abbiamo raggiunto la vetta più alta. 540 voti in più rispetto alle amministrative del 2019. Mai la nostra coalizione aveva raggiunto in passato tanto consenso arrivando alla vittoria al primo turno, senza ballottaggio staccando la seconda candidata del 16,5%. I cittadini hanno premiato il nostro lavoro, la dedizione e la determinazione. Contro ogni calunnia, cattiveria. Un'autentica macchina del fango costruita ad hoc mai vista. Ma i cittadini hanno preferito la sostanza, la persona e il lavoro. Un grande risultato delle civiche del Sindaco che assieme arrivano al 26,77%. Mai successo prima».

Quali sono stati punti di forza della sua rielezione?

«Innanzitutto l'aver lavorato per aggregare e unire, oltre le ideologie e oltre gli steccati. Ho sempre detto che rappresento un'area ampia, moderata, liberale, ma guardo anche ad altri mondi perché quando si amministra lo si fa per il bene di tutti e non solo di una parte».

Ha influito la discussa vicenda degli autovelox?

«Si, ha influito a mio favore, nella misura in cui la gente era stanca di sentire e di leggere tutto il fango che mi è stato gettato addosso. E quindi la cosa importante è che i cittadini non hanno creduto alla verità che si era costruita e che si voleva narrare, e hanno voluto guardare a Marco come sindaco e soprattutto come persona che ha lavorato e costruito, e sta costruendo una Cadoneghe diversa. Ho un'idea di centrodestra completamente diversa da quella che vogliono dipingere gli avversari: il mio centrodestra è aperto, libero, ma soprattutto che guarda ai nuovi ingressi di stranieri comunitari con grande disponibilità, perché per me si è cittadini di un Paese quando si pagano le tasse, si è corretti, onesti, quando si decide di condividere la nostra storia, le nostre regole».

Le priorità ora quali sono?

«Prima di tutto confermare tutto il lavoro che stiamo portando avanti e i cantieri sono davvero tanti con più di 15 aziende che stanno lavorando tra asfalti, condotte, fibra, l'area ex Grosoli, l'area industriale della Unox, i parchi urbani, le scuole. Abbiamo poi il distretto sanitario da costruire, insomma davvero tanto lavoro da fare e non c'è tempo da perdere».

C'è già qualche idea sulla giunta?

«L'amministrazione di questo secondo mandato non sarà tanto diversa da quella precedente quindi ci saranno sicuramente delle riconferme (Devis Vigolo, Sara Ranzato, Nicolò Comis, ndr), ma ci saranno anche degli ingressi nuovi. La maggioranza in consiglio che esce dalle urne è per lo più nuova e quindi ci sarà bisogno di preparazione e formazione. Ci sarà comunque, pian piano, una sorta di passaggio di consegne e di avvicendamento con le professionalità che si sono formate in questi anni e che al momento restano fuori dal consiglio. Voglio proprio ribadire che il mio centrodestra è un qualcosa di nuovo che nasce proprio a Cadoneghe, in quel Comune che storicamente è sempre stato di un altro colore. Nel 2019 ci è stata data una prima grande possibilità di poter dimostrare che questa mia idea si può concretizzare. Stavolta, non solo è stata confermata, ma mi sono stati dati 540 voti in più. Mi sento dentro una grande responsabilità ha vinto Marco, ha vinto una squadra, ha vinto Cadoneghe».