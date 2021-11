Marco Mascia, la guida del Centro di Ateneo per i Diritti Umani

PADOVA - «Giulio Regeni non è morto, Giulio è vivo. Le sue sofferenze, la sua morte, sono quelle di un difensore dei diritti umani. Questi diritti sono stati feriti, ma anche grazie a Giulio hanno una forza intrinseca di resistenza, non possono morire. Questa è una brutta storia, ci vorrebbero scelte più appropriate da parte del nostro Governo nei confronti dell'Egitto». A Giulio Regeni l'Università di Padova ha dedicato l'apertura di un anno accademico e ha intitolato il cortile antico del Bo'. Padova è una capitale per la difesa dei diritti umani. Quello padovano è stato il primo ateneo a istituire una cattedra di Diritti Umani, adesso ce ne sono 204. Il primo a creare un corso di laurea in Diritti Umani che in quattro anni ha raddoppiato le immatricolazioni: sono 825. E la laurea magistrale si svolge interamente in lingua inglese; 170 studenti, 110 vengono da tutto il mondo.

Marco Mascia, padovano 60 anni, è alla guida del Centro di Ateneo per i Diritti Umani intitolato ad Antonio Papisca, il fondatore. Insegna Relazioni internazionali e sistema politico dell'Unione europea, ha anche una cattedra Unesco. Il Centro, che compie 40 anni, è stato il primo in assoluto in Italia, ora ce ne sono cinque. Mascia ha una formazione cattolica, il padre Giulio è stato uno dei protagonisti della storia delle Acli venete.



Da quel mondo cattolico al Centro per i Diritti Umani?

«Per anni sono stato un perfetto chierichetto. Mio padre era attivo in politica e nel sociale, ma io ho preso anche da mamma Armida che ora ha 94 anni e vive con me: ha origini svizzere, il nonno era predicatore valdese. Ho imparato a mettere insieme tolleranza e rigore. Ho incominciato a interessarmi di politica alle superiori, Padova negli Anni '70 era una città difficile e pericolosa per la politica studentesca. Tra l'area di Autonomia e quella neofascista, i cattolici popolari non avevano vita facile, l'ho anche pagato di persona. Nel 1981 avevamo protestato in piazza contro la sentenza al processo di Catanzaro per la strage di Piazza Fontana: gli imputati principali, i neofascisti veneti Freda e Ventura, erano stati assolti. Sono stato aggredito sotto casa a pugni e calci da quattro giovani mascherati, due arrivati con una Vespa. Un paio di settimane in ospedale, gli aggressori mai identificati».



Però si è iscritto alla facoltà che era la più coinvolta nella violenza?

«Anche se era un luogo scomodo, mi sono iscritto a Scienze Politiche che era il cuore della protesta e anche una roccaforte degli Autonomi, il centro del pensiero di quel movimento violento. Proprio all'indomani del 7 Aprile, la retata con la quale il giudice Calogero ha arrestato i capi del movimento, il professor Antonio Papisca è diventato preside della facoltà con l'idea precisa di far nascere l'insegnamento dei Diritti Umani, anche per rilanciare l'immagine della facoltà. L'uomo aveva coraggio, nel 1982, il giorno dopo la strage di civili palestinesi nel campo profughi di Sabra e Chatila, ha proposto la nascita di un Centro dei Diritti Umani. Voleva sottolineare il no alla violenza interna e a quella internazionale. Quell'ordine del giorno provocò un mezzo disastro in consiglio di facoltà che si spaccò sulla mozione: 24 voti favorevoli e 23 tra astenuti e contrari. Ma Papisca andò avanti».



Ed è iniziata anche la sua carriera accademica?

«Mi sono laureato con lui con una tesi sulla comunità di lavoro Alpe Adria: il muro non era ancora caduto, ma quell'iniziativa, che vedeva in primo piano la Regione Veneto con Carlo Bernini, era il primo tentativo concreto di costruzione di una casa comune europea. Intanto, Papisca aveva istituito il primo dottorato di ricerca in Italia di Relazioni internazionali e con un curriculum dedicato ai Diritti Umani ho preso una borsa di studio e iniziato la mia carriera universitaria e la mia attività al Centro. Così all'inizio degli anni '90 è cambiata la mia vita».



Ha incominciato a confrontarsi con la realtà internazionale?

«Ho iniziato a Praga, frequentando il Forum per una convenzione europea sul disarmo che riuniva i pacifisti da tutta Europa. Abbiamo dialogato con i dissidenti di Solidarnosc e con quelli di Charta 77, persone che nei loro paesi, Polonia e Cecoslovacchia, lottavano per i diritti umani. Insieme abbiamo portato avanti l'idea che il presidente Havel aveva maturato in carcere: creare l'assemblea dei Cittadini di Helsinki che è stata istituita proprio con Havel nel 1990, all'indomani della caduta del Muro di Berlino. Il movimento pacifista fino a quel momento era quasi soltanto di denuncia. Al Centro di Padova fu affidata la direzione e la gestione della Commissione dei Diritti Umani dei Cittadini di Helsinki e fu un grande riconoscimento del lavoro fino ad allora svolto. Poi sono venute la prima Guerra del Golfo e la guerra in Iugoslavia a far capire quanto importante fosse il ruolo delle organizzazioni internazionali e delle Nazioni Unite».



Quali sono state le tappe importanti del Centro?

«Ci prepariamo il 10 dicembre a festeggiare i 40 anni con una giornata internazionale aperta dagli studenti che hanno appena partecipato alla marcia della fraternità Perugia-Assisi. Per la prima volta Padova ha aderito come ateneo: quattro pullman, 120 studenti con gli striscioni del Bo'. In questi anni il Centro ha formato centinaia di operatori, i nostri laureati oggi lavorano negli organismi internazionali e locali che si occupano di diritti umani, ce ne sono in tutte le missioni di pace Onu nel mondo. Come Centro abbiamo ospitato grandi protagonisti di queste battaglie. Ricordo la laurea honoris causa ad Altiero Spinelli, uno dei padri dell'Europa moderna, uno che aveva progettato l'Europa della pace nelle prigioni fasciste. Gli autonomi non erano d'accordo e imbrattarono l'aula magna. Nel 2004 è stata data la laurea a Hans Blix in nome della verità: era stato il capo della missione ONU in Iraq e aveva accertato che non c'erano armi di distruzione di massa, come sosteneva chi aveva scatenato il conflitto. È venuto Helder Camara il vescovo brasiliano che si batteva contro la fame delle favelas e contro la dittatura. Poi Perez Esquivel, Premio Nobel per la Pace, che ha combattuto gli abusi della dittatura in Argentina. Il Centro ha come obiettivo inserire l'insegnamento dei Diritti Umani nell'ordinamento universitario italiano e in tutto il mondo della scuola. Formiamo, assieme al Miur, migliaia di insegnanti in tutta Italia. Siamo anche riusciti a fare sì che tutti gli statuti comunali e provinciali riportassero una Norma pace diritti umani, basata sulla legge regionale del Veneto, la prima in Italia».



Perché in una società democratica c'è bisogno di un Centro per i diritti umani?

«Perché questi valori devono essere coltivati, altrimenti muoiono. Questo significa impegnarsi nella formazione e nell'educazione. Le guerre nascono nella mente degli uomini ed è nella mente degli uomini che bisogna costruire le premesse della pace. I diritti umani sono bisogni vitali delle persone e delle comunità riconosciti come fondamentali. Il legislatore non deve attribuirli, deve solo riconoscerli. Il tema oggi non è tanto quello di scrivere nuovi diritti, quanto di rispettare quelli esistenti».



I diritti più violati?

«Sicuramente quelli economici e sociali, sia nei paesi poveri, sia in quelli a tradizione democratica. Papa Francesco parla spesso della cultura dell'egoismo. Oggi c'è il problema dei diritti politici e civili anche nella stessa Unione Europea che si fonda proprio sul rispetto dei diritti umani: ci sono paesi, e non solo Polonia e Ungheria, accusati di gravi violazioni. Poi ci sono i problemi dei migranti e quello del clima. Occorre una leadership che abbia il coraggio di affrontare la situazione e fare scelte coerenti».