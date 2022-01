Marcia No Vax, la Polizia fa cordone per bloccarla: da cento restano in 20

NOVENTA PADOVANA - La Polizia di Padova ha formato un cordone fra Noventa padovana e la zona industriale, lungo l’argine del Brenta, per bloccare la marcia del gruppo di no vax che aderiscono alla “marcia delle libertà“, partita il 6 gennaio da Venezia con lo scopo di arrivare a Roma. Nella seconda tappa odierna, iniziata alle 8 da Dolo, l’obiettivo era arrivare in Prato della Valle: il centinaio di persone che si è messa in marcia è andato progressivamente disperdendosi. All’ingresso del comune di Padova la presenza delle forze dell'ordine ha fatto ulteriormente assottigliare il gruppo: una ventina hanno proseguito lungo l’argine verso la città a gruppetti di 2/3. Al vaglio eventuali sanzioni per il mancato uso mascherine.

