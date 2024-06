«Roberto Vannacci? Nell’agosto del 1993 eravamo assieme in Somalia, all’ambasciata italiana a Mogadiscio. Io all’ufficio informazioni, radiofonista conduttore. Lui, non ancora generale, nei corpi speciali incursori. Lo conoscevo perché con i colleghi collaboravamo con il 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin". Vannacci era un vero professionista, una “macchina da guerra”». Prima di iscriversi alla Lega, di farsi eleggere sindaco di Noventa Padovana e di entrare nel direttivo veneto del Carroccio, Marcello Bano, classe 1972, era un giovane paracadutista in servizio militare volontario. È stato allora che ha conosciuto il generale che trent’anni ha portato alla Lega di Matteo Salvini mezzo milione di voti.



Sindaco Bano, com’è finito a Mogadiscio?

«Ho fatto il corso palestra alla scuola militare paracadutisti a Pisa, la Smipar. Poi mi hanno mandato a Livorno, reparto Comando e trasmissioni. Nenche un giorno in caserma, subito in campo: simulazione combattimento in centro abitato, trattamento prigionieri, prove di ardimento. Poi da Livorno a Mogadiscio con un C-130, in ambasciata all’inizio ero di guardiania, scaricavo container, facevo sacchetti a terra. Finché si è liberato un posto come radiofonista conduttore, in pratica autista, all’ufficio informazioni. In ambasciata c’era il corpo paracadustico di leva e anche i corpi speciali, dove c’era Vannacci. Lo conoscevamo perché collaboravamo con il reparto di incursori “Col Moschin”».



Com’era la situazione in Somalia?

«Prima sono stato a Mogadiscio, poi a Balad. Ho visto cose inenarrabili. La missione “Restore Hope”, in Italia chiamata operazione “Ibis”, è stata molto più complicata di come l’ha raccontata Vannacci».



Com’era il futuro generale?

«Un vero professionista, come tutti quelli che facevano campi di addestramento. Una “macchina da guerra”».



L’ha stupita la scelta di Salvini di candidarlo?

«No, l’ho trovata una mossa geniale dal punto di vista tattico. Ma io distinguo tattica da strategia. Io avrei preso spunto da quello che ha fatto il Pd: candidare i “regionali”. La Lega del Friuli ha messo in campo la sindaca Cisint, il Veneto doveva puntare sugli assessori, penso a Marcato e Bottacin, ma anche il presidente del consiglio regionale Ciambetti o il sindaco di Treviso Conte».



Perché dice che candidare Vannacci è stato geniale?

«Perché bisognava allargare il voto: quelli che hanno votato Vannacci non sono elettori della Lega, magari avrebbero scelto FdI, ma non hanno digerito la punizione che il ministro Crosetto ha impartito al generale per il suo libro».



Cosa non condivide di Vannacci?

«I temi etici. Non mi riconosco nelle sue parole quando dice che gli omosessuali non sono normali. In municipio si è presentata una coppia di due donne, mi hanno chiesto di potersi sposare».



Le sposerà?

«Certo che sì, è un diritto civile, il prossimo autunno le unirò in matrimonio».



Salvini dovrebbe dimettersi?

«Assolutamente no. Ma bisogna capire se la Lega continuerà a essere un partito legato al territorio o se diventerà qualcos’altro. Con Vannacci abbiamo una prateria a destra, che però ci preclude altri scenari».



Regionali, è credibile una corsa solitaria dei leghisti per non cedere Palazzo Balbi a Fratelli d’Italia o a Tosi?

«A me non importa se il prossimo governatore sarà di FdI o di FI o un civico, il nostro dovere è individuare il migliore candidato alternativo alla sinistra e vincente. Lecito che FdI presenti una sua candidatura, lecito che lo facciano anche gli altri. Nel 2010 la candidatura di Zaia è stata il frutto di un accordo tra Lega e FI. E la Lega era dietro a Forza Italia, come lo è oggi con FdI. Per me il successore naturale di Zaia è Mario Conte».