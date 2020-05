Festival internazionale dei burattinai in rete da oggi a domenica

PIAZZOLA SUL BRENTA - La tre giorni del Mapu Festival, ossia il Marvellous Puppetry Festival-Festival Internazionale del Teatro di Figura, da Piazzola sul Brenta si sposta nella rete. L'importante appuntamento culturale non si ferma e si adatta alla situazione emergenziale. A cominciare dalle 17,30 di oggi, venerdì 8 maggio, fino alle 21,15 di domenica, gli artisti si esibiranno nel canale YouTube "Mapu", nella pagina Facebook e nel profilo Instagram “Mapu Festival”.

L'organizzazione è curata dall'associazione Movimentamente e Jonathan Cooperativa Sociale con direzione artistica di Sara Celeghin che spiega: «Moltissimi gli artisti, nuovi e vecchi, italiani e non, che si sono cimentati in a questo innovativo format. Alcuni proporranno pezzi di repertorio rivisti e ripresi per l’occasione, altri hanno creato delle performance ad hoc trattando i generi e gli argomenti più disparati, anche l’attualissimo tema della quarantena. Ci saranno dirette in cui burattinaio e burattino si mettono a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e alle curiosità, interagendo con gli spettatori».

Una trentina di performance di vario genere per il pubblico più ampio. Augurando tempi migliori, lo staff sta riprogrammando la quinta edizione live del Mapu Festival, in autunno, il 9, 10 e 11 ottobre 2020, sempre sul meraviglioso palcoscenico offerto dai giardini di Piazza Camerini a Piazzola sul Brenta. L'iniziativa è possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. © RIPRODUZIONE RISERVATA