Manuela Cacco: «Per Freddy Isabella è viva? Allora scarceratemi»

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - «Se Isabella è viva come ha raccontato Freddy, allora io devo uscire di prigione». Così Manuela Cacco, la tabaccaia veneziana, si è sfogata dal carcere dove è rinchiusa dal 16 febbraio del 2016 insieme ai fratelli Debora e Freddy Sorgato per il delitto di Isabella Noventa uccisa tra il 15 e il 16 gennaio sempre del 2016. Cacco ha raccontato la sua volontà di essere di nuovo libera al suo avvocato, all’indomani dell’intervista rilasciata dal ballerino di Noventa Padovana al Gazzettino. Tutti e tre sono stati accusati di omicidio e distruzione di cadavere, la tabaccaia anche di atti persecutori sempre ai danni di Isabella. I fratelli Sorgato in primo e secondo grado sono stati