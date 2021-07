Torna in azione il maniaco esibizionista del lungargine, ha già fatto le prime vittime

PADOVA - Stamattina sul lungargine Terranegra è tornato a fare la sua comparsa un maniaco esibizionista che molesta le donne di passaggio. A incrociarlo è stata una 40enne che se lo è trovato davanti dopo che l’uomo, sbucato dall’erba alta a lato dello sterrato, le si è parato di fronte completamente nudo e masturbandosi.

La donna si è allontanata, ma anche altri avvistamenti e conseguenti segnalazioni alle forze dell’ordine si sarebbero susseguiti durante la mattinata. A inizio luglio una trentenne aveva avuto un analogo sgradito incontro, sporgendo denuncia, e anche all’epoca diversi erano stati gli avvistamenti descritti su vari gruppi Facebook da altre donne. Sono in corso accertamenti per capire se si tratti dello stesso uomo e per riuscire a identificarlo