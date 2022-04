CAMPOSAMPIERO - Il ginecologo in pensione da pochi mesi viene richiamato al lavoro per una collaborazione e consulenza a titolo gratuito all'ospedale di Camposampiero. Il medico accetta la proposta e affiancherà e formerà i professionisti del reparto di ostetricia e ginecologia arrivati per sostituirlo.

La storia del dottor Roberto Franzoi, in possesso di comprovata competenza e riconosciute esperienze e conoscenze, maturate in molti anni al Pietro Cosma, potrebbe fare scuola e diventare una soluzione concreta alla situazione di grave criticità per quanto riguarda la mancanza di personale medico strutturato anche in altri ambiti e reparti ospedalieri. A questo si aggiunge l'esigenza di avere personale dirigente adeguatamente formato e in possesso dell'esperienza necessaria per assicurare continuità nella gestione delle diverse specificità delle unità operative nei vari nosocomi. Franzoi, come stabilito dalla delibera firmata dal direttore generale dell'ulss 6 Euganea Paolo Fortuna, svolgerà prevalentemente attività ambulatoriale ed ecografie per la durata di almeno nove mesi, ovvero fino alla fine di quest'anno. Il medico chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia, già dirigente medico a Camposampiero ed ora in quiescenza, ha accettato di dare la propria disponibilità da aprile per potenziare le strategie di diagnosi ed assicurare l'avvicendamento professionale nello stesso reparto che lo ha visto per molti anni impegnato con costanza e dedizione.

A Franzoi spetteranno solo 750 euro di eventuali rimborsi spese, effettivamente sostenuti dal professionista, e preventivamente autorizzati dietro regolare presentazione delle relative attestazioni. E' vero che sono lontani i tempi delle dimissioni in massa dell'ex primario del reparto del presidio di Camposampiero Marco Filippone e di sette medici interni, ma al Pietro Cosma permane una situazione di mancanza del personale con esperienza. Per questo motivo il direttore di ostetricia e ginecologia ha chiesto ai vertici aziendali di avvalersi delle collaborazione di Franzoi, , persona schiva e medico stimatissimo oltre che bravo professionista.

Franzoi ha risposto positivamente all'invito per un mero spirito di servizio e di abnegazione al lavoro: la sua scelta ha suscitato il plauso di tutti i sindaci della federazione del Camposampierese che hanno sottolineato la grande disponibilità, generosità e dedizione dimostrata dal medico che si è speso ed è ancora disponibile a farlo, a servizio degli altri.