«In una gelida giornata sei volata in cielo». Addio a mamma Daniela

ARZERGRANDE - «Oggi in una gelida giornata di gennaio sei volata in cielo. Dopo una lunga battaglia, combattuta come solo tu eri capace, con la speranza sempre viva di uscirne alla fine vincitrice». Con queste struggenti parole Andrea Fiorin ricorda la moglie Daniela Meneghin, mancata l’altro ieri a soli 43 anni per una grave malattia. «Purtroppo qui i miracoli non sono di casa e la sua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti noi», aggiunge Andrea, stretto al piccolo Lorenzo, figlio della coppia, di dieci anni. «Nel nostro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo». La morte di Daniela ha lasciato sbigottiti anche i parenti, in particolare i fratelli della giovane mamma, Flavio e Paolo. Quella di Daniela è una famiglia segnata dalle disgrazie. A soli 15 anni aveva perso la madre, deceduta per una malattia tumorale, ed anche il padre è mancato da giovane, nel 2015. «Mi piace definirla una vera leonessa, una persona forte, tenace e allegra», dice Andrea, che poi sottolinea: «Era una mamma piena di attenzioni per il suo Lorenzo, al quale non ha mai fatto mancare l’amore di una persona speciale».



