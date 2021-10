BASSA PADOVANA - La dipendenza dalla droga l'avrebbe portata a farsi nonostante la presenza del figlio, nato da pochi mesi e che ancora stava allattando. Ma, di fronte al bambino, la donna, avrebbe anche avuto rapporti sessuali con vari partner. Comportamenti tali da spingere il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Rovigo, Pietro Mondaini, a decidere per il rinvio a giudizio di una quarantenne della Bassa Padovana per il reato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati