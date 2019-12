Mamma scomparsa, il marito indagato per omicidio: «La amo»

di Gabriele Pipia

VIDEO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La nebbia avvolge i terreni di campagna fino a farli quasi sparire, mentre un intero paese non parla d'altro e continua a ripetere la stessa domanda: «Mohamed Barbri è colpevole o innocente?». Nella piccola Stanghella gli occhi sono tutti puntati sul marito quarantenne di Samira. Lui avverte che l'attenzione nei suoi confronti cresce giorno dopo giorno, ma non ci dà peso. «Sono innamorato di mia moglie, non so che fine abbia fatto e voglio solo