La procura di Rovigo disporrà tutti glidel caso, anche quello del, per comprendere a chi appartenga il cadavere di donna trovato ieri a pochi metri dalla spiaggia dell'isola privata di Albarella. A quanto si apprende il corpo, in avanzato stato di composizione, indossava un paio di calzoni e una maglietta scura.Stando ai primi accertamenti il cadavere si trovava in acqua da almeno tre settimane, un tempo compatibile con quello della scomparsa di Samira El Attar , la 43enne di origini marocchine residente con il marito e la figlia a Stanghella (Padova). Di lei non si hanno più notizie dal 21 ottobre, giorno in cui ha accompagnato la figlia alla scuola materna: Samira, dopo la tappa all'asilo in bicicletta e la visita ad un'amica, è misteriosamente scomparsa. Pochi giorni dopo la sua sparizione avevano fatto un sopralluogo in casa della donna i carabinieri del Ris, le indagini ora potrebbero essere ad una svolta.