TEOLO (PADOVA) - C'era una bella notizia ad attendere Laura Lazzaro, lunedì mattina in ditta. Il datore di lavoro era pronto a comunicarle la trasformazione del suo contratto in un tempo indeterminato. Un tremendo gioco del destino ha però stroncato il sogno della 37enne di Treponti, mamma di un bimbo di 4 anni, uccisa nel tamponamento lungo la tangenziale proprio mentre andava in ufficio.



Lavorava negli uffici amministrativi della Cos.Idra, azienda specializzata in lavori di idraulica marittima con sede in via Longhin a Padova. Dopo una prima esperienza come commessa Laura, laureata in Conservazione dei beni culturali, era entrata nella ditta per sostituire una collega in maternità. «Aveva dovuto cimentarsi con esperienze diverse da quelle maturate con gli studi racconta commosso l'amministratore delegato Gabriele Graziani eppure si era applicata in modo esemplare, dimostrando una capacità di apprendere sorprendente. Sapeva sacrificarsi e mettere a frutto tutte le proprie capacità pur di imparare. Non l'ho mai sentita lamentarsi. Anzi. Era entrata nel cuore delle colleghe. Il suo spirito positivo era un valore aggiunto al nostro ambiente lavorativo».



Il titolare, dopo averle prorogato il contratto fino a fine maggio, aveva in serbo la notizia tanto attesa dell'impiego definitivo. Era pronto a comunicargliela. E Laura sarebbe tornata a casa con un motivo speciale per fare festa con il marito Andrea e il bimbo. «Quando non l'abbiamo vista arrivare puntuale come al solito aggiunge Graziani non volevamo pensare a nulla di grave. Poi ho visto online le foto dell'incidente e ci è caduto il mondo addosso».



A Treponti la comunità ha fatto quadrato attorno al marito Andrea Pinton e al figlioletto. È stato proprio il papà, ieri mattina, a vincere la drammaticità del momento e ad accompagnare il piccolo alla materna Montessori, da sempre amorevole incombenza di Laura. E sempre il papà è andato a riprendere il bimbo ieri pomeriggio assieme alla nonna, abbracciandolo all'uscita. Nell'abisso di disperazione in cui è precipitata, la famiglia ha voluto che almeno per il bimbo la vita potesse proseguire come ogni giorno.



Fra le persone accorse a portare solidarietà alla famiglia della 37enne sono stati anche il sindaco di Teolo, Moreno Valdisolo, e il suo vice Nevio Sanvido. «Da papà prima ancora che da sindaco ha detto il primo cittadino non ho trovato le parole per lenire la disperazione di un genitore. Davanti alle lacrime del marito di Laura e di suo padre Antonio, sono solo stato in grado di dire che oltre questo dolore c'è tutto l'abbraccio e la vicinanza della comunità di Teolo».



La magistratura sta procedendo ad accertare la dinamica dell'incidente e sarà disposta una perizia cinematica. Il 40enne padovano V.A. alla guida del camion che avrebbe innescato la carambola mortale è indagato per omicidio stradale. Risultato negativo all'alcoltest, si attende nelle prossime settimane l'esito dei test tossicologici completi. Sul corpo di Laura non sarà invece disposta l'autopsia, perciò nelle prossime ore i parenti potranno fissare i funerali.