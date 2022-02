CITTADELLA - Tenace nella vita di moglie, mamma e imprenditrice. Tenace ancor più contro il male incurabile che ha affrontato per diversi anni e che martedì mattina ha interrotto, a 39 anni, la sua vita: Sabina Marchetti era originaria di Cittadella, la famiglia abita in Borgo Treviso, ma viveva in provincia di Vicenza, a Tezze sul Brenta.

IL SALUTO

Nella parrocchiale della cittadina berica domani alle 15.30 saranno celebrate le esequie. Moltissime le persone che nel tardo pomeriggio di ieri si sono riunite sempre nella parrocchiale, per la preghiera di suffragio. Sposata con Fabio Martini, dal loro amore sono nati Alice, che frequenta la scuola secondaria di I grado, e Marco che è alla scuola primaria. Lascia la mamma Maria Antonietta, il papà Aldo, la sorella secondogenita Stefania e la suocera Attilia.

La famiglia sta vivendo in modo privato e riservato questo momento di profondo dolore, condiviso però da molte persone che conoscevano Sabina, persona da sempre dinamica, capace di tessere relazioni a vari livelli, non a caso una decina di anni fa aveva deciso di passare da lavoratrice dipendente ad imprenditrice, fondando assieme ad altri quattro soci, l’azienda Like che opera in campo informatico. Una quindicina gli addetti nella sede nel centro direzionale Le Torri a Cittadella. Azienda della quale Sabina era amministratrice delegata.



IL PROFILO

Diplomata all’istituto tecnico, economico e tecnologico Giacinto Girardi di Cittadella, per vari anni ha seguito l’area amministrativa della Nextep a Carmignano di Brenta, azienda che opera nel settore dell’informatica e della comunicazione. Nel 2012 la grande sfida, vincente. Sabina sorrideva. Sapeva sorridere anche di fronte ad una situazione complessa. Questa la caratteristica che ricordano in molti.

Non è un caso se l’annuncio della scomparsa riporta a fianco della foto di Sabina, sorridente, questa frase: “Cercate di affrontare ogni giornata col sorriso, perchè un sorriso e la forza interiore aiutano molto”. Frase riportata anche nel sito dell’azienda, la cui navigazione è bloccata. C’è solo una schermata con sfondo nero ed con la frase l’annuncio di soci e colleghi: “Con immenso dolore vi comunichiamo che è venuta a mancare Sabina Marchetti, l’anima di Like. Il suo esempio di forza e coraggio sarà sempre con noi. Ci stringiamo alla famiglia e a Stefania in un forte abbraccio”.

Moltissimi anche i messaggi diffusi attraverso i social alla notizia, dalla serata di martedì, della scomparsa di Sabina. La famiglia ringrazia tutto il personale dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova per le cure prestate con grande professionalità ed umanità. Dopo la celebrazione il feretro di Sabina sarà tumulato nel cimitero di Fontaniva. Sabina continua a sorridere. I sorrisi che ha regalato, rimarranno per sempre nei cuori di chi li ha ricevuti.